Flink meer omzet easyJet, ziet vraag richting zomer groeien

EasyJet ziet de vraag naar zijn vliegreizen en vakanties nog altijd toenemen. Die ontwikkeling resulteert naar verwachting in een omzetstijging van 22 procent over de afgelopen zes maanden van het gebroken boekjaar van de luchtvaartmaatschappij. Dat meldt easyJet in een tussentijdse handelsupdate. De luchtvaartmaatschappij, die ook vakanties aanbiedt, ziet het aantal boekingen voor deze zomer sterker stijgen dan in 2023.

De totale omzet voor easyJet over de maanden oktober tot en met maart komt naar verwachting uit op bijna 3,3 miljard pond, omgerekend bijna 3,9 miljard euro. Het leeuwendeel daarvan, ruim 2 miljard pond, was afkomstig uit de verkoop van vliegtickets. De opbrengsten uit de verkoop van vakanties steeg maar liefst met 79 procent tot 310 miljoen pond. De overige omzet kwam bijvoorbeeld uit bagagetoeslagen en de verkoop van artikelen aan boord. De definitieve financiële resultaten over de afgelopen zes maanden worden op 16 mei bekendgemaakt.