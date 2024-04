Flink meer abonnees Netflix, beste eerste kwartaal sinds 2020

Netflix heeft de beste start van het jaar achter de rug sinds 2020, toen de coronapandemie uitbrak. De videostreamingdienst kreeg er in het eerste kwartaal meer dan 9 miljoen abonnees bij. In de eerste drie maanden van vorig jaar zwakte de klantenaanwas nog af tot minder dan 2 miljoen.

De sterke cijfers van Netflix zijn onder meer te danken aan het beleid om het delen van accounts aan banden te leggen. Het Amerikaanse bedrijf schatte eerder dat meer dan 100 miljoen mensen een account gebruikten waarvoor ze niet betaalden.

Maar Netflix zet de laatste tijd ook flink in op het verbeteren van zijn assortiment aan films en series. Volgens kenners leverde Netflix dit jaar tot nu toe elke paar weken een nieuwe hit af. Dan gaat het om titels als Fool Me Once, Griselda, The Gentlemen en 3 Body Problem en de realityshow Love is Blind.