Nieuw AI-model moeder Facebook goed ontvangen op Wall Street

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, heeft donderdag de derde generatie van zijn Llama-model voor kunstmatige intelligentie (AI) gepresenteerd. Beleggers reageerden positief en het aandeel steeg op de beurzen in New York met ongeveer 1,5 procent. Meta streeft ernaar om met deze stap gelijke tred te houden met vergelijkbare technologieën van bedrijven zoals de eigenaar van ChatGPT, OpenAI, en Google.

Llama 3 is een verbeterde versie van een AI-model dat Meta afgelopen zomer naar buiten bracht, bekend als Llama 2, dat al ongeveer 170 miljard keer is gedownload. Meta wil Llama 3 inzetten om zijn eigen AI-assistent, Meta AI, te runnen. Deze assistent is beschikbaar voor diensten zoals Facebook, WhatsApp en de slimme Ray-Ban-bril van Meta.

Ontwikkelingen op het gebied van AI hebben de aandelenbeurzen de laatste tijd regelmatig in beweging gebracht. De stemming op Wall Street bleef donderdag echter voorzichtig. De verwachting van een spoedige renteverlaging in de Verenigde Staten is sterk verminderd nadat Jerome Powell, de president van de Amerikaanse centrale bank, eerder deze week aangaf dat de inflatie nog steeds te hoog is om de leenkosten te verlagen.

De Dow-Jonesindex steeg 0,1 procent naar 37.775,38 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 5011,12 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,5 procent tot 15.601,50 punten. De S&P 500 en de Nasdaq sloten voor de vijfde handelsdag op rij lager.

Tesla leverde bijna 4 procent in. De fabrikant van elektrische auto’s gaat het aantal tijdelijke werknemers in zijn enige Europese fabriek in de buurt van Berlijn met driehonderd verminderen. Het gaat om flexwerkers die via een uitzendbureau bij de fabriek werken en niet om werknemers in dienst bij Tesla. Begin deze week maakte Tesla bekend wereldwijd ruim 10 procent van de banen te schrappen. Het aandeel Tesla is deze week al stevig in waarde gedaald.

Alcoa maakte een fors openingsverlies bijna goed, en ging een fractie lager de handel uit. De aluminiumproducent leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht, maar de omzetdaling viel wel mee. United Airlines won op zijn beurt een kleine 6 procent. De luchtvaartmaatschappij werd een dag eerder al ruim 17 procent meer waard, dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Branchegenoot Alaska Airlines, die donderdag de boeken opende, steeg 4 procent.