Netflix daalt op Wall Street voorafgaand aan cijfers

Netflix behoorde donderdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers kijken uit naar de kwartaalresultaten van de streamingdienst, die na de slotbel op Wall Street naar buiten komen. De verwachtingen zijn hooggespannen en kenners rekenen opnieuw op een flinke groei van het aantal nieuwe abonnees.

Het aandeel daalde in de vroege handel ruim 1 procent. De beurswaarde van Netflix is dit jaar al met bijna een derde gestegen. In het laatste kwartaal van 2023 kreeg Netflix er 13,1 miljoen klanten bij. Dat was de sterkste groei sinds de begindagen van de coronapandemie.

De algehele stemming op de Amerikaanse beurzen bleef terughoudend. De hoop op een spoedige renteverlaging in de VS is flink afgenomen nadat centralebankpresident Jerome Powell eerder deze week had laten weten dat de inflatie nog altijd te hoog is om de leenkosten te kunnen verlagen. Voorbeurs kwamen ook nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt naar buiten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 37.877 punten. De brede S&P 500-index won een fractie tot 5024 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 15.662 punten. De S&P 500 en de Nasdaq sloten woensdag voor de vierde handelsdag op rij lager.

Techgraadmeter Nasdaq zakte een dag eerder nog 1,2 procent door koersverliezen in de chipsector. Zo verloor Nvidia woensdag bijna 4 procent. Het AI-chipbedrijf won nu 0,3 procent. De Nasdaq daalt al vier weken op rij. Als de graadmeter deze week opnieuw daalt, zou dat de langste verliesreeks op weekbasis zijn sinds december 2022.

Tesla leverde bijna 4 procent in. De fabrikant van elektrische auto’s gaat het aantal tijdelijke werknemers in zijn enige Europese fabriek in de buurt van Berlijn met 300 verminderen. Het gaat om flexwerkers die via een uitzendbureau bij de fabriek werken en niet om werknemers in dienst bij Tesla. Begin deze week maakte Tesla bekend wereldwijd ruim 10 procent van de banen te schrappen. Het aandeel Tesla is deze week al stevig in waarde gedaald.

Alcoa verloor verder 4,5 procent. De aluminiumproducent leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht, maar de omzetdaling viel wel mee. United Airlines won op zijn beurt ruim 3 procent. De luchtvaartmaatschappij werd een dag eerder al ruim 17 procent meer waard, dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Branchegenoot Alaska Airlines, die donderdag de boeken opende, steeg bijna 3 procent.