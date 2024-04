Overslag haven Rotterdam daalt licht in eerste kwartaal

De overslag in de Rotterdamse haven is in de eerste maanden van dit jaar met 1,4 procent gedaald vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Volgens Havenbedrijf Rotterdam komt dat vooral door minder overslag van kolen, ruwe olie en olieproducten. Over heel 2023 kwam de afname nog uit op ruim 6 procent, als gevolg van geopolitieke spanningen, lage economische groei en hoge inflatie.

De Rotterdamse haven verwerkte in het eerste kwartaal 110,1 miljoen ton goederen, tegen 111,7 miljoen ton een jaar eerder. De hoeveelheid overgeslagen kolen daalde met 2 miljoen ton. Het havenbedrijf verklaart dit door een verminderde vraag naar kolen voor de stroomproductie in kolencentrales.