Meerderheid internationaal handelende bedrijven gebruikt AI

Het merendeel van de Nederlandse ondernemers die internationaal handelen gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) in de bedrijfsvoering. Dat komt naar voren uit een peiling door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onder ruim duizend bedrijven. Bijna 60 procent van de bedrijven maakt gebruik van AI en 56 procent van de ondernemers zegt AI belangrijk te vinden voor zakendoen in de toekomst.

Het gebruik van AI varieert van gratis toepassingen die beschikbaar zijn, tot bedrijven waar de helft van het werk door AI-algoritmes wordt gedaan. Een op de tien bedrijven maakt daarnaast actief gebruik van algoritmes voor het zogenoemde machine learning in bepaalde bedrijfsprocessen. Machine learning is een onderdeel van AI dat zich toespitst op technieken waarmee computers kunnen bijleren op basis van ingevoerde data.

Het RVO meldt daarnaast dat 61 procent van de ondernemers hinder ondervindt door de oorlog in Oekraïne. Ook merken ze een negatieve impact van het conflict tussen Israël en Hamas en de spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Ondernemers ondervinden die hinder het meest in de vorm van stijgende kosten van transport, energie en lonen. Toch is het overgrote deel van de ondervraagde ondernemers positief en verwacht 80 procent in de nabije toekomst meer te gaan exporteren.

De brexit had vorig jaar geen grote impact meer, terwijl in 2022 nog een derde van de ondernemers aangaf daar last van te hebben. Europa bleef vorig jaar de belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse bedrijven. De totale exportwaarde nam wel af door dalingen in Duitsland en België. De grootste toename van de Nederlandse export binnen Europa was naar Zweden, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. De export naar Azië nam licht toe in 2023, waarbij China goed was voor ongeveer 40 procent van de Nederlandse export naar Azië.