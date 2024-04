Parkeren op vliegveld deze zomer weer fors duurder

Reizigers moeten dit jaar opnieuw rekening houden met gestegen parkeerprijzen op luchthavens. Dat meldt de website Vliegveldinfo.nl, die de parkeertarieven heeft vergeleken van zestien vliegvelden die Nederlanders en Belgen het meest gebruiken als vertrekluchthaven.

Een week of acht dagen parkeren op een vliegveld kost nu gemiddeld 82 euro. Dat is een stijging van 9 procent ten opzichte van 2023. Ook een weekend parkeren is duurder geworden. Dat kost nu gemiddeld 54 euro, een stijging van 7 procent.

Bij tien van de zestien onderzochte vliegvelden is parkeren duurder dan in 2023. De prijzen stegen het sterkst op de vliegvelden van Amsterdam, Maastricht en Düsseldorf. Schiphol, Düsseldorf Airport, Maastricht Aachen Airport, Eindhoven Airport en Luchthaven Antwerpen rekenen 100 euro of meer voor een week of acht dagen parkeren, aldus de website.

Op vier vliegvelden bleven de tarieven gelijk en op twee vliegvelden zijn reizigers goedkoper uit. Een parkeerplaats online reserveren op Charleroi Airport en Rotterdam The Hague Airport is bijna 20 procent goedkoper dan in 2023, meldt Vliegveldinfo.nl.

De website ging voor het onderzoek uit van de onlinetarieven van de goedkoopste beschikbare parkeermogelijkheden. Reizigers wordt aangeraden om naast online ook vroegtijdig te reserveren. Als reizigers te lang wachten, lopen ze het risico dat de goedkoopste opties al zijn volgeboekt.

Het duurst is parkeren op het vliegveld zonder reservering. “Op Eindhoven Airport zijn reizigers honderden euro’s meer kwijt wanneer er niet online is gereserveerd”, schrijft Vliegveldinfo.nl.