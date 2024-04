Biotechnoloog Pharming hard omlaag op beurs na uitgifte obligaties

Biotechnoloog Pharming was donderdag een grote verliezer op de beurs in Amsterdam. De onderneming plaatste voor 100 miljoen euro aan obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen. Voor beleggers betekent dit toekomstige winstverwatering, daarom werd het aandeel bijna 10 procent lager gezet. Verder waren chipbedrijven net als een dag eerder uit de gratie, terwijl de belangrijkste beursgraadmeters vlak tot licht hoger de handel uitgingen.

De nieuwe lening bij Pharming moet de uitstaande obligatielening van 125 miljoen euro vervangen. Topman Sijmen de Vries sprak in een verklaring van een “positieve stap”. Het feit dat de uitgifte van de obligaties succesvol is verlopen laat volgens hem zien dat de onderneming “ferme steun van investeerders” geniet.

In de lijst met hoofdfondsen aan het Damrak stonden chipbedrijven ASMI en Besi onderaan, met minnen van ruim 6 en bijna 3 procent. Zwaargewicht ASML leverde ruim 1 procent in. De chipmachinemaker ging een dag eerder al hard onderuit na een teleurstellend kwartaalbericht. ASML trok toen ook de andere chip-aandelen mee in het rood.