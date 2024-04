Tesla schrapt honderden flexbanen in Duitse autofabriek

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla gaat het aantal tijdelijke werknemers in zijn enige Europese fabriek in de buurt van Berlijn met driehonderd verminderen. Het gaat om flexwerkers die via een uitzendbureau bij Tesla aan het werk waren.

“Voor zover we weten, heeft onze contractpartner het merendeel van deze tijdelijke werknemers al kunnen overplaatsen naar een nieuwe baan bij andere klanten. Dit is geen ontslag van Tesla-werknemers”, zegt een woordvoerster. Tesla maakte onlangs plannen bekend om wereldwijd ruim 10 procent van de banen te schrappen.

Vorige maand kondigde het bedrijf aan dat het enkele honderden tijdelijke werknemers had aangenomen in zijn fabriek in Grünheide, net buiten Berlijn. Daar werken momenteel meer dan 12.000 mensen.

Tesla kampt al langere tijd met tegenvallende verkopen, vooral door felle concurrentie op de belangrijke Chinese automarkt.