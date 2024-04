EU-leiders streven naar meer financiële kennis bij burgers

De regeringsleiders van de Europese Unie streven naar grotere financiële kennis bij burgers. Dat staat in een concept-akkoord voor de EU-top in Brussel over het versterken van de Europese interne markt.

De EU-regeringsleiders zijn op dit moment bijeen om hierover te praten. Het gaat bij het scholen van de financiële kennis dan niet alleen om bijvoorbeeld het juiste gebruik van bank- en spaarrekeningen, pensioenen en hypotheken, maar ook om kennis over beleggingen zoals aandelen, crypto’s of groene obligaties. Als mensen daar meer van afweten kan het vertrouwen om beleggingen te doen versterkt worden. Dat zou dan weer kunnen bijdragen aan meer beleggingen door huishoudens op de financiële markten, wat gunstig zou zijn voor bijvoorbeeld financiering van Europese bedrijven en investeringen.

In het concept-akkoord staat dan ook dat initiatieven om die financiële kennis te vergroten gepromoot moeten worden door de EU-landen.