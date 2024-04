Winst Holland Casino groeit ondanks zorgen over nieuwe regels

Holland Casino maakt zich zorgen om “de batterij aan nieuwe Kamermoties” die de gokmarkt verder moeten reguleren. Dat zegt Holland Casino-topvrouw Petra de Ruiter. “De rek is eruit, we kunnen niet keer op keer verrast worden met aanvullende kostenstijgingen als gevolg van extra regelgeving.”

Na het verbod op ongerichte gokreclames dat vorig jaar van kracht ging, komen er ook dit jaar regels bij van onder andere de Kansspelautoriteit (Ksa) en het ministerie van Justitie en Veiligheid om gokkers beter te beschermen. Zo moet er in mei bijvoorbeeld een speellimiet van 700 euro per maand komen bij onlinecasino’s en gaan er vanaf oktober extra regels gelden voor verslavingspreventie.

“An sich is dat het probleem niet. Er is maatschappelijke onrust en die komt ergens vandaan. Dat zie ik ook en daar wil ik wat aan doen”, zegt De Ruiter. “Maar dan helpt het niet dat er iedere keer weer iets nieuws oppopt.” Dat maakt het volgens de topvrouw een stuk moeilijker om het bedrijf op een goede manier te runnen.

Ondanks de zorgen en de waarschuwing van het staatsbedrijf, zag Holland Casino de winst vorig jaar met bijna 40 procent stijgen naar 23,6 miljoen euro op een omzet van bijna 818 miljoen euro. Ook kregen de vestigingen ruim een miljoen extra bezoekers. Toch “staat de winstmarge stevig onder druk”, volgens financieel topman Ruud Bergervoet. Daarmee wordt naast de nieuwe en aangepaste wetgeving ook gedoeld op de inflatie van de afgelopen twee jaar, hogere personeelskosten en de verhoogde kansspelbelasting.

Daarom vraagt De Ruiter om meer ademruimte. “De verhogingen van de kansspelbelasting, daar zijn er al heel veel van geweest. Ik denk dat het goed is om ons ook te laten investeren, we betalen al 347 miljoen euro aan belasting.” Bovendien wil de topvrouw dat er eerst gewacht wordt op de regels die al op de planning staan voor dit jaar. “We hebben al alle mankracht nodig om die ge├»mplementeerd te krijgen. Je ziet dat het reclameverbod van vorig jaar al voor veranderingen zorgt. Ik begrijp het sentiment, maar ik denk ook dat we erbij gebaat zijn als we eerst eens gaan kijken naar de regels die er al aan komen.”