Google ontslaat 28 medewerkers om protest tegen Project Nimbus

Google heeft 28 werknemers ontslagen om hun deelname aan een tien uur durend protest op de kantoren van de zoekgigant in Sunnyvale, Californië, en New York. De werknemers protesteerden tegen het zogenoemde Project Nimbus, een contract van 1,2 miljard dollar tussen Google, Amazon en de Israëlische regering, schrijft The New York Post.

De politie arresteerde dinsdag na ongeveer tien uur de medewerkers die het kantoor bezetten, waarna zij woensdag na een “intern onderzoek” werden ontslagen. “Ze namen kantoorruimtes over, beschadigden ons eigendom en hinderden fysiek het werk van andere Googlers”, schreef Chris Rackow, vicepresident van de mondiale veiligheid van Google, in een memo voor het hele bedrijf. De groep weerspreekt dit statement op X en zegt dat er daarentegen sprake was van een “vredige sit-in”.

Met het contract voorzien Google en Amazon de Israëlische regering van AI- en clouddiensten, die gebruikt kunnen worden voor militaire en civiele doeleinden. De actievoerders, die zich No Tech For Apartheid noemen, menen dat hun werk bij Google apartheid van het Palestijnse volk zou steunen en bevorderen. Het contract heeft een looptijd van zeven jaar en ging in juli 2021 in. Het is niet de eerste keer dat Google-werknemers tegen de samenwerking demonstreren. In 2022 werd een petitie tegen de overeenkomst opgezet, die door honderden Google-werknemers werd ondertekend.