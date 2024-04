Beurzen in Azië zakken na berichten aanval Israël op Iran

De Aziatische aandelenbeurzen gingen vrijdag flink omlaag. Beleggers reageerden op berichten van de Amerikaanse zender ABC News dat Israël in de nacht van donderdag op vrijdag raketten heeft gelanceerd die een onbekend doel in Iran hebben geraakt. De Israëlische strijdkrachten willen vooralsnog niet reageren op de berichten van een mogelijke aanval.

Een woordvoerder van het Iraanse ruimtevaartagentschap verklaarde op X dat het Iraanse luchtafweergeschut in de stad Isfahan meerdere drones heeft neergehaald, maar dat er geen sprake is van een aanval met raketten. Het Iraanse persagentschap Fars berichtte over drie explosies nabij de stad Isfahan, in het centrum van Iran. Nabij Isfahan bevinden zich nucleaire installaties.

De situatie rond Israël en Iran is zeer gespannen sinds de Iraanse aanval met drones en raketten op Israël afgelopen weekend. Israël had al laten weten dat Iran “op een gepast moment” een prijs zal betalen voor de aanval, die een vergeldingsactie was voor de dood van meerdere Iraanse generaals bij een aanval van Israël in Syrië.

Door de vrees voor een verdere escalatie van het conflict in het Midden-Oosten zochten beleggers veiligere havens op zoals goud, de Japanse yen en Amerikaanse staatsobligaties. De goudprijs keerde terug naar het recordniveau van meer dan 2400 dollar per troy ounce (31,1 gram). In onzekere tijden zien beleggers goud als een veilige investering.

Risicovollere beleggingen zoals aandelen werden van de hand gedaan. De beurzen in Tokio en Zuid-Korea zakten respectievelijk 2,6 procent en 1,7 procent. De Hang Seng-index in Hongkong verloor ruim 1 procent. De olieprijzen gingen omhoog door de vrees dat de aanvoer van de brandstof uit het olierijke Midden-Oosten zal worden belemmerd. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg ruim 2 procent tot 84,66 dollar en Brentolie kostte ook dik 2 procent meer op 89,10 dollar per vat.