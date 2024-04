Apple verwijdert WhatsApp op bevel van Chinese autoriteiten

Apple heeft de berichtendiensten WhatsApp en Threads van Meta verwijderd uit zijn Chinese appwinkel. De Chinese autoriteiten hadden daarvoor opdracht gegeven omdat ze een bedreiging zouden vormen voor de nationale veiligheid.

Andere Meta-apps, waaronder Facebook, Instagram en Messenger, blijven vooralsnog beschikbaar, volgens een rondgang van Reuters op vrijdagochtend. Ook YouTube en X zijn nog steeds toegankelijk in China, waar op het internet een strenge censuur heerst.

Het is nog niet duidelijk op welke manier WhatsApp en Threads een gevaar vormen voor de Chinese veiligheid. De Chinese internettoezichthouder had opdracht gegeven de apps te verwijderen, laat Apple per e-mail aan Reuters weten. “We zijn verplicht de wetten te volgen in de landen waar we actief zijn, zelfs als we het daar niet mee eens zijn.”