Economie eurozone in recessie na krimp in slotkwartaal 2023

De economie van de eurozone is in de laatste drie maanden van vorig jaar toch in een recessie terechtgekomen. In het vierde kwartaal van 2023 was sprake van een krimp van 0,1 procent, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van nieuwe gegevens.

Bij een eerdere schatting in maart werd nog uitgegaan van een nulgroei in het slotkwartaal van 2023. In het derde kwartaal van vorig jaar kromp de economie in het eurogebied ook al met 0,1 procent. Van een recessie is sprake bij twee kwartalen van economische krimp op rij.

Duitsland, de grootste economie van het eurogebied, kende in het vierde kwartaal een krimp van 0,3 procent, na een nulgroei in het derde kwartaal. De Franse economie, de tweede van de eurozone, groeide daarentegen in het laatste kwartaal met 0,1 procent, na een nulgroei een kwartaal eerder. De Nederlandse economie wist in het laatste kwartaal van 2023 met 0,4 procent te groeien, na een krimp in de voorgaande drie kwartalen.