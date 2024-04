Transavia sluit vertrek uit Nederland bij nachtsluiting niet uit

Transavia-topman Marcel de Nooijer sluit niet uit dat de luchtvaartmaatschappij uit Nederland vertrekt als de nachtsluiting van Schiphol er komt. Dat zei hij tijdens het radioprogramma Sven op 1. “Ik denk dat wij op een tijdpad zitten dat we niets uitsluiten”, aldus De Nooijer.

“We zullen altijd in elke situatie moeten nakijken: wat zijn de oplossingen?”, reageert hij op een vraag van presentator Sven Kockelmann over de mogelijke gevolgen van een nachtsluiting. De topman benadrukt daarbij de Nederlandse basis van de luchtvaartmaatschappij en de groei die Transavia in Nederland heeft doorgemaakt. “Het is niet een abc’tje om dat in een keer op te pakken en ergens anders neer te zetten. Dat kan grote consequenties hebben.”

Transavia verzet zich hevig tegen de plannen voor een nachtsluiting van Schiphol, bedoeld om de geluidsoverlast en CO2-uitstoot te verminderen. Volgens De Nooijer is een nachtsluiting onnodig, onder meer omdat de nieuwe vliegtuigen van de maatschappij stiller zijn dan de huidige toestellen. Ook waarschuwt de topman voor de gevolgen voor de betaalbaarheid van vliegtickets als Schiphol ’s nachts zou sluiten.

De nachtvluchten zijn belangrijk voor het verdienmodel van de luchtvaartmaatschappij. Transavia wil drie keer per dag opereren, legt de topman uit. “Want dat betekent dat we zoveel mogelijk stoelen kunnen vervoeren en daarmee houden we vliegen betaalbaar. En daar is de nacht een heel belangrijk onderdeel van.”

Transavia heeft volgens De Nooijer 73 procent van alle nachtslots – tussen 24.00 uur en 05.00 uur in de ochtend – op Schiphol. “Wij zijn de grootverbruiker in dat gedeelte.”