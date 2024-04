Verkoopdaling Gillette-scheermesjes en Ariel-wasmiddel ten einde

Procter & Gamble (P&G) heeft de daling van de verkopen van zijn producten zoals Gillette en Ariel weten te stoppen. De was- en verzorgingsmiddelenfabrikant meldt bij de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers dat met name naar scheer- en wasmiddelproducten meer vraag was, ondanks hogere prijzen. Door een verkoopdaling van babyproducten zoals Pampers-luiers verkocht het Amerikaanse concern de afgelopen drie maanden net zo veel als aan het begin van vorig jaar.

P&G meldde de afgelopen kwartalen nog telkens dat de verkopen terugliepen. De fabrikant had er last van dat consumenten door de oplopende inflatie op zoek gingen naar alternatieven voor de relatief dure A-merken. In de eerste maanden van dit jaar verhoogde P&G de prijzen met 3 procent op jaarbasis, zonder dat dit ten koste ging van de verkopen.

Daardoor verwacht het bedrijf dit boekjaar, dat loopt tot en met juni, 900 miljoen dollar winst te maken. Eerder werd gerekend op 800 miljoen dollar. P&G profiteert ook van goedkopere grondstoffen vergeleken met de piek als gevolg van de coronacrisis.