Nederland pleit in EU voor strengere liquiditeitseisen banken

Nederland gaat zich in Europees en internationaal verband hard maken voor strengere liquiditeitseisen voor banken, meldt demissionair minister Steven van Weyenberg (Financiën). Aanleiding is een ambtelijk rapport over de onrust vorig jaar op de financiële markten, toen onder meer de Zwitserse bank Credit Suisse in acute problemen kwam.

Ambtenaren van het ministerie van Van Weyenberg constateren in dat rapport dat Nederlandse banken er relatief goed voor staan, maar ook dat ondanks aangescherpte kapitaalregels de risico’s de afgelopen jaren zijn toegenomen. Door de voortschrijdende digitalisering kunnen spaarders nog sneller hun geld weghalen dan bijvoorbeeld bij DSB gebeurde. Die bank ging in 2009 failliet.

Daarom zouden banken grotere liquiditeitsbuffers moeten aanhouden. Ook wil Nederland dat de eisen waar de kapitaalbuffers in verschillende EU-landen aan moeten voldoen, nog dichter bij elkaar komen te liggen. Dat bevordert niet alleen de weerbaarheid van banken, maar ook een eerlijkere concurrentie.

“We willen ook voor de toekomst een Nederlandse financiële sector die weerbaar is en blijft”, zegt Van Weyenberg. “Daarom is het belangrijk om kwetsbaarheden in de bankensector aan te pakken en aandacht te hebben voor nieuwe risico’s.” Dat moet in samenspraak met andere landen gebeuren, mede omdat het toezicht op grote banken Europees is geregeld.

In het rapport werden ook ingrijpendere maatregelen geopperd, zoals de mogelijkheid om banken in tijden van financiële onrust te verbieden dividend uit te keren. Het is echter aan een volgend kabinet om te bepalen of dat nodig en wenselijk is.