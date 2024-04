Duitse industrie eist actie regering-Scholz tegen zwakke economie

De regering van bondskanselier Olaf Scholz moet nu actie ondernemen om de zwakte van de Duitse economie tegen te gaan. Dat heeft voorzitter Siegfried Russwurm van de belangrijke industriële lobbygroep BDI gezegd. Volgens hem is er geen tijd te verliezen voor Scholz omdat er over anderhalf jaar parlementsverkiezingen in Duitsland zijn.

Volgens Russwurm moet de regering nu “daadkrachtige” actie ondernemen. Hij heeft al vaker kritiek geuit op het economisch beleid van de regering-Scholz. De BDI-voorzitter had recent weer een ontmoeting met de bondskanselier om over hun meningsverschillen te praten.

Russwurm wil minder bureaucratie voor het bedrijfsleven, snellere vergunningsprocedures en een betere aanpak van de hoge energieprijzen. Ook zijn de belastingen te hoog, aldus de BDI-voorzitter.

Hij heeft Scholz ervan beticht de moeilijke economische situatie voor Duitse bedrijven niet serieus genoeg te nemen. Eerder zei Russwurm dat er onder Scholz twee jaren verloren zijn gegaan als het gaat om economisch beleid.