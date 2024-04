Musk stelt bezoek India uit om ‘verplichtingen’ bij Tesla

Tesla-topman Elon Musk stelt een bezoek aan India uit dat zondag zou moeten beginnen, in verband met “verplichtingen” bij de maker van elektrische auto’s. Dat meldde Musk op het socialemediaplatform X. Hij is nu van plan later dit jaar een bezoek te brengen aan India, waar Tesla een nieuwe fabriek zou willen bouwen.

Bij het bezoek was ook een ontmoeting gepland met de Indiase premier Narendra Modi. “Helaas zorgen zeer zware verplichtingen ervoor dat het bezoek wordt uitgesteld, maar ik kijk ernaar uit later dit jaar te komen”, aldus Musk.

Vrijdag werd nog bekend dat Tesla bijna 3900 Cybertrucks terugroept om de versnellingspedalen te repareren of te vervangen. Wanneer er veel kracht wordt uitgeoefend op de pedalen, kunnen ze bekneld raken door de bekleding van het interieur. Ook kunnen de pedalen losraken, waardoor de elektrische auto onbedoeld versnelt.

Verder heeft Musk onlangs een grote ontslagronde bij Tesla aangekondigd waarbij meer dan 10 procent van de ruim 140.000 banen wereldwijd komt te verdwijnen. Tesla kampt met tegenvallende verkopen, onder meer door felle concurrentie in China.