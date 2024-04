Kredietbeoordelaar S&P kijkt positiever naar Griekenland

Kredietbeoordelaar S&P Global Ratings kijkt positiever naar Griekenland. Het bureau heeft het vooruitzicht voor de Griekse kredietwaardigheid verhoogd van stabiel naar positief. Dat betekent dat er een verhoging van de kredietstatus van Griekenland kan komen.

S&P wijst bij die rating outlook op de vooruitgang die Griekenland boekt met het verlagen van de staatsschuld en ook de economische groei van het Zuid-Europese land. De Griekse kredietbeoordeling bij S&P staat op BBB-.

In oktober vorig jaar plakte S&P nog een zogeheten ‘investment grade’ op Griekenland. Dat betekent dat Griekse staatsobligaties weer interessant kunnen zijn voor beleggers. Eerder hanteerde S&P nog een speculatieve rating voor Griekenland. Daarbij worden beleggers gewaarschuwd voor risico’s met investeringen in Grieks schuldpapier. In 2010 verloor Griekenland nog de status investment grade bij S&P in verband met de eurocrisis.

De Griekse minister van Financiën Kostis Hatzidakis zei dat de stap van S&P verder bewijs is dat de economische hervormingen door de regering van premier Kyriakos Mitsotakis hun vruchten afwerpen en dat moet worden doorgegaan met die hervormingen.

De Griekse regering verwacht voor dit jaar een economische groei van 2,9 procent. Vorig jaar was dat nog 2 procent. Daarmee doet Griekenland het beter dan veel andere Europese landen.