Tesla verlaagt prijzen in VS en China nu verkoop tegenvalt

Tesla heeft dit weekend de prijzen van zijn elektrische auto’s in China en de Verenigde Staten verlaagd. Daarmee probeert de Amerikaanse fabrikant de tegenvallende verkopen tegen te gaan. Ook de software die nodig is om Tesla-auto’s zelfstandig te laten rijden wordt in de VS nu voor een lagere prijs aangeboden.

De prijs van deze zogeheten FSD-software (Full Self-Driving) is verlaagd van 12.000 dollar naar 8000 dollar, omgerekend zo’n 7500 euro. Amerikaanse klanten die een nieuwe Tesla aanschaffen, krijgen de mogelijkheid de software bovendien dertig dagen te proberen.

Verder werden vrijwel alle Tesla-modellen in China afgeprijsd. Het goedkoopste model, de Model 3, kost daar nu omgerekend iets meer dan 30.000 euro. In de VS zijn de Model Y en de Model X niet eerder zo goedkoop geweest. Zo kost de goedkoopste versie van de Model Y daar nu 42.990 dollar, omgerekend ongeveer 40.300 euro.

Dinsdag komt Tesla dan ook met financiële cijfers over het eerste kwartaal naar buiten. Begin deze maand meldde het Amerikaanse bedrijf dat in de eerste drie maanden van dit jaar nog geen 387.000 auto’s aan klanten zijn afgeleverd. Het is daarmee het slechtste kwartaal voor Tesla in jaren, ook door een zwakkere vraag. Op Wall Street is de beurskoers van Tesla dit jaar al flink gedaald.