Aandacht voor Prosus aan begin drukke beursweek

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar Prosus. De techinvesteerder zal mogelijk profiteren van een stevige koerswinst van Tencent. Het Chinese internet- en gamebedrijf, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, steeg bijna 6 procent in Hongkong. Beleggers reageerden verheugd op de bekendmaking dat Tencent op 21 mei de langverwachte game Dungeon & Fighter Mobile zal uitgeven in China. Dat is eerder dan gehoopt.

Beleggers maken zich verder op voor een drukke week met veel bedrijfsresultaten. Op het Damrak komen onder meer chipbedrijf ASMI, bierbrouwer Heineken, verfproducent AkzoNobel, uitzendconcern Randstad en telecombedrijf KPN met kwartaalcijfers, net als grote Amerikaanse techbedrijven waaronder Facebook-moederbedrijf Meta Platforms, Microsoft en Alphabet, het bedrijf achter zoekmachine Google. Ook wordt gelet op de situatie in het Midden-Oosten. Afgelopen week werd de stemming op de beurzen gedrukt door oplopende spanningen, na berichten over een mogelijke aanval van Israël op Iran.

De AEX-index lijkt positief te beginnen aan de drukke week. Ook de Aziatische beurzen toonden maandag overwegend herstel, na de verliezen van vrijdag. De Nikkei in Tokio won 1 procent en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 2 procent. De beurs in Shanghai bleef achter met een min van 0,5 procent. In China hield de centrale bank de rentetarieven op leningen met looptijden van een en vijf jaar onveranderd.

In Zürich staat UBS in de belangstelling. De Zwitserse bank gaat dit jaar in vijf rondes afscheid nemen van duizenden medewerkers in het kader van een kostenbesparingsplan, meldde de Zwitserse krant SonntagsZeitung zondag. Volgens de krant wordt waarschijnlijk 50 tot 60 procent van het voormalige personeel van Credit Suisse ontslagen. Tijdens de eerste ontslaggolf in juni verliest mogelijk 25 tot 30 procent van dat personeel al zijn baan.

Op Wall Street zakte techgraadmeter Nasdaq vrijdag 2,1 procent en kende daarmee de grootste verliesdag sinds oktober. Dat kwam vooral door een koersval van 10 procent van Nvidia. Het belangrijke AI-chipbedrijf zag daarmee zo’n 200 miljard dollar aan beurswaarde verdampen. De Dow-Jonesindex sloot wel 0,6 procent hoger dankzij goed ontvangen resultaten van creditcardmaatschappij American Express.

De euro was 1,0663 dollar waard, tegen 1,0657 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 82,25 dollar. Brentolie werd ook 1,1 procent goedkoper, op 86,30 dollar per vat.