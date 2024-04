Financiering buiten de bank om steeds populairder onder mkb’ers

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf sloten vorig jaar vaker een lening af bij een andere geldverstrekker dan een bank. Dat komt naar voren uit jaarlijks onderzoek van Stichting MKB Financiering (SMF). De totale som die buiten de bank om werd geleend steeg in 2023 met 27 procent tot ruim 5,1 miljard euro. Mkb’ers sluiten bovendien leningen af voor een relatief hoger bedrag.

SMF heeft berekend dat vorig jaar voor ruim 11 miljard euro aan financiering is verstrekt. Dat is 1,2 procent meer dan het voorgaande jaar. Van alle leningen tot een bedrag van 1 miljoen euro werd 64 procent door banken verstrekt, een afname van de 71 procent in 2022. “Waar banken zich meer zijn gaan richten op grotere financieringen, wordt de non-bancaire sector steeds meer gebruikt voor financieringen tot 1 miljoen euro aan het mkb”, stelt de stichting.

Het aandeel non-bancaire leningen onder de 1 miljoen euro steeg van 29 procent in 2022 tot 36 procent in 2023. Vooral leningen bij alternatieve geldverstrekkers tot een bedrag van 250.000 euro winnen aan populariteit bij mkb’ers.

SMF merkt op dat de totale financiering aan het mkb “ogenschijnlijk” nog steeds structureel afneemt. Dat kan volgens de stichting onder meer te maken hebben met het feit dat ondernemers hun investeringen uitstellen. Ook kunnen zij andere financieringsbronnen hebben gevonden.