DNB: betere witwascontroles bij banken, sommige gaan achteruit

Banken controleren steeds beter of hun klanten geen geld witwassen, terrorisme financieren of sancties overtreden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd merkt DNB op dat sommige banken vertraging oplopen bij het verbeteren van de controles of hierin achteruitgaan. Daardoor moeten ze meer doen om hun controles op orde te krijgen.

DNB keek van juni 2022 tot en met december vorig jaar onder meer of banken zich aan de controles hielden. DNB ziet grote verschillen tussen banken en vindt dat bijvoorbeeld de risicoanalyses van sommige banken beter moeten. Geldverstrekkers moeten volgens de wet extra onderzoeken doen als zij vermoeden dat een klant geld witwast, terrorisme financiert of zich niet aan een sanctie houdt.