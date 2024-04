Pinnen niet mogelijk bij Carpetright na cyberaanval

Klanten van Carpetright kunnen sinds donderdag niet pinnen bij de vloerenketen. Een medewerker van de vestiging in Rotterdam bevestigt na berichtgeving van RTL Nieuws dat dit komt door een cyberaanval, een personeelslid in Den Haag meldt alleen dat het gehele pinsysteem is uitgeschakeld, maar kent de oorzaak niet. De website van de keten ligt eruit, het hoofdkantoor is niet bereikbaar voor commentaar.

Volgens de medewerker van de locatie in Rotterdam levert het pinprobleem nog geen grote ongeregeldheden op. “Klanten kunnen wel gewoon met cash betalen. Maar niet kunnen pinnen is natuurlijk wel een probleem.” Hij hoopt dat de verstoring door de cyberaanval maandagmiddag of dinsdagochtend is opgelost.