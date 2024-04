Oxfam Novib: recordprijzen cacao gevolg van onderbetaling boeren

Chocoladebedrijven hadden de enorme prijsstijging van cacao kunnen voorkomen door boeren een eerlijke prijs te betalen. Dat stelt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib aan de vooravond van de World Cocoa Conference die maandag in Brussel wordt georganiseerd.

De cacaoprijzen breken momenteel alle records, onder meer door slechte oogsten in West-Afrika, de belangrijkste leverancier van cacao. De huidige “explosie van de cacaoprijs” had voorkomen kunnen worden als chocoladebedrijven de boeren een vergoeding hadden betaald waarmee ze hun boerderijen beter bestand konden maken tegen extreem weer, volgens Oxfam Novib.

Volgens Oxfam Novib hebben grote chocoladebedrijven de afgelopen jaren hun winsten opgevoerd terwijl cacaoboeren steeds armer werden. De fabrikanten Lindt, Mondelēz en Nestlé behaalden in 2023 samen bijna 4 miljard dollar winst uit de verkoop van chocolade. Hershey’s maakte vorig jaar 2 miljard dollar winst. De vier bedrijven keerden in 2023 gemiddeld 97 procent van deze winst uit aan aandeelhouders. Het collectieve vermogen van de families Ferrero en Mars steeg in dezelfde periode tot 160,9 miljard dollar. “Dit is meer dan het gezamenlijke bruto binnenlands product van Ghana en Ivoorkust, die de meeste cacaobonen leveren,” aldus Oxfam Novib.

Tientallen jaren van lage prijzen hebben boeren armer gemaakt en hun mogelijkheden belemmerd om werknemers in dienst te nemen of in hun boerderijen te investeren, waardoor de bonenopbrengst werd beperkt. “Oude cacaobomen zijn bijzonder kwetsbaar voor ziekten en extreme weersomstandigheden. Veel boeren stappen over op andere gewassen of verkopen hun land aan illegale mijnwerkers. De prijsexplosie is hiervan het gevolg. Terwijl veel cacaoboeren nog steeds onder de armoedegrens leven, boeken de chocoladereuzen miljardenwinsten waarvan vooral aandeelhouders profiteren.”

De World Cocoa Conference wordt geopend door de Belgische koningin en staat dit jaar in het teken van duurzaamheid. Cacaoboeren uit Ghana en Ivoorkust hebben demonstraties aangekondigd om aandacht te vragen voor de lage prijzen die ze krijgen voor hun bonen.