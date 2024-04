Reislust Nederlanders neemt weer toe, constateert NBTC

De reislust van Nederlanders is ook twee jaar na het verdwijnen van de coronabeperkingen alles behalve geslonken. Opnieuw geven meer mensen aan de komende twaalf maanden graag op vakantie te willen, meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) op basis van eigen onderzoek onder ongeveer duizend Nederlanders.

51 procent van de ondervraagden heeft al geboekt. Nog eens bijna 40 procent heeft de intentie om dit te gaan doen. Dat maakt dat ongeveer negen op de tien Nederlanders concrete vakantieplannen hebben. Een jaar geleden was dat zo’n acht op de tien. Toen kon er voor het eerst sinds de coronacrisis weer zonder zorgen over reisbeperkingen weer worden nagedacht over op vakantie gaan.

Het valt NBTC op dat vooral de maand mei populair is onder vakantiegangers. Een op de vijf Nederlanders plant om dan weg te gaan. Ook reisorganisaties TUI, Corendon en Sunweb meldden vorige week een grote belangstelling voor de meivakantie. Volgens TUI wordt dit moment steeds populairder en ligt het aantal boekingen dit jaar 10 procent hoger dan vorig jaar. Corendon meldde een groei van een vijfde.

Onder meer het letten op de kosten door de inflatie is volgens NBTC een reden voor een vakantie op een ander moment. “Er lijkt steeds meer behoefte aan vakantiespreiding te zijn. Dit kan zorgen voor meer keuzemogelijkheden en lagere prijzen voor consumenten”, stelt directeur Jos Vranken.

Vergeleken met de eveneens onderzochte Duitsers, Belgen, Britten, Fransen, Amerikanen en Chinezen zijn Nederlanders het minst genoodzaakt hun plannen te wijzigen met het oog op de kosten (38 procent). Gemiddeld is dit 50 procent en in China en Frankrijk het hoogst met 60 en 57 procent. Zij gaan dan bijvoorbeeld minder vaak weg of boeken een goedkoper verblijf.

Verder letten Nederlanders vergeleken met vakantiegangers uit de andere landen het minst op de duurzaamheid van hun reis (37 procent). Onder Chinezen ligt dat het hoogst met 68 procent. Zij kijken bijvoorbeeld bewuster naar hun accommodatie, vervoermiddel en bestemming.