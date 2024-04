Wall Street leeft op na verliezen vorige week, Tesla daalt verder

Beleggers op de Amerikaanse beurzen vonden maandag de tijd weer rijp om in aandelen te stappen, na de stevige koersdalingen vorige week. Tesla was echter een opvallende daler met een verlies van 3,4 procent. De fabrikant van elektrische auto’s verlaagde afgelopen weekeinde de prijzen in de Verenigde Staten, China en Europa. Daarmee probeert topman Elon Musk de tegenvallende verkopen aan te jagen. In China lijkt de actie een nieuwe ronde in de hevige prijzenoorlog in het land te ontketenen. De Chinese concurrent Li Auto reageerde namelijk onmiddellijk met kortingen op zijn nieuwe modellen.

Beleggers kijken ook in spanning uit naar de kwartaalcijfers van Tesla, die dinsdag op het programma staan. Kenners verwachten dat de omzet van de autofabrikant in het afgelopen kwartaal voor het eerst in vier jaar is gedaald en de winst flink is afgenomen. Om het tij te keren heeft Musk onlangs al opdracht gegeven tot de grootste ontslagronde ooit bij het bedrijf om kosten te besparen. Tesla werd vorige week bijna 14 procent minder waard en zag de beurswaarde dit jaar al met ruim 40 procent dalen.

De stemming op Wall Street verbeterde maandag geleidelijk aan, na de koersverliezen vorige week. De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,7 procent op 38.239,98 punten en de breder samengestelde S&P 500-index won 0,9 procent op 5010,60 punten. De Nasdaq verbeterde 1,1 procent tot 15.451,31 punten. De techgraadmeter zakte vrijdag nog ruim 2 procent en leed daarmee het grootste dagverlies sinds oktober. Dat kwam vooral door forse koersdalingen van AI-chipbedrijf Nvidia en streamingdienst Netflix.

Nvidia toonde herstel en won 4,4 procent. De maker van chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) kelderde vrijdag 10 procent door zorgen dat de aanstaande kwartaalcijfers van de beurslieveling wel eens tegen kunnen vallen.

Netflix eindigde een fractie lager. Dit aandeel zakte vrijdag ruim 9 procent, ondanks beter dan verwachte resultaten en een sterke groei van het aantal abonnees in het afgelopen kwartaal. Netflix wil volgend jaar echter stoppen met het melden van het aantal nieuwe abonnees.

Naast Tesla komen deze week ook grote bedrijven als softwareconcern Microsoft (plus 0,5 procent), Facebook-eigenaar Meta Platforms (plus 0,1 procent) en Google-moederbedrijf Alphabet (plus 1,4 procent) met resultaten. Telecomconcern Verizon, dat maandag de boeken opende, ging 4,7 procent omlaag.