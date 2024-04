Amazon stopt met dronebezorging in testlocatie Californië

Technologieconcern Amazon stopt met het bezorgen van pakketten met drones in Lockeford in de staat Californië, een van de eerste Amerikaanse testlocaties voor dronebezorging. Amazon-topman Jeff Bezos kondigde in 2013 aan dat hij pakketten via drones wilde gaan afleveren, maar dit project kwam moeizaam van de grond.

Het project wordt niet helemaal gestaakt. Bezos is van plan om de leveringen met onbemande drones volgend jaar in andere steden voort te zetten. Later dit jaar moet dat in de stad Phoenix, Arizona gebeuren.

“Omdat we naar de toekomst kijken en prioriteit geven aan onze middelen om het programma verder te laten groeien, hebben we ook besloten onze bezorglocatie in Lockeford te sluiten”, meldt Amazon. De dronebezorging komt moeizaam van de grond in de Verenigde Staten, onder andere door zorgen over veiligheid.