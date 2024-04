ACM eist duidelijkheid van On That Ass over boxershortabonnement

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onlineboxershortverkoper On That Ass gedwongen om duidelijker te zijn over de abonnementen die worden aangeboden. Volgens de toezichthouder beloofde On That Ass consumenten een gratis boxershort, maar zaten zij vervolgens vast aan een abonnement. Het bedrijf heeft inmiddels gehoor gegeven aan de eis van de ACM en vermeldt nu op de website dat klanten bij bestelling van een gratis onderbroek een abonnement afsluiten.

Met een abonnement ontvangen klanten maandelijks een boxershort in de brievenbus tegen betaling. Om klanten te trekken bood de website gratis ondergoed aan, maar volgens de ACM stond op de website van On That Ass niet duidelijk vermeld dat klanten die ingingen op het aanbod direct vastzaten aan een abonnement. Volgens de marktwaakhond, die veel meldingen kreeg over de werkwijze van On That Ass, werden consumenten daarmee op het verkeerde been gezet.

Consumenten hebben namelijk “recht op duidelijke en volledige informatie voordat zij een aankoop doen, zeker ook als dat in de vorm van een abonnement is”, stelt de ACM. De toezichthouder meldt ook een handhavingsverzoek uit Polen te hebben ontvangen. In dat land werden consumenten “op dezelfde manier misleid”.