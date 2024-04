Apple verkoopt 19 procent minder iPhones in China

Apple heeft in het eerste kwartaal van het jaar 19 procent minder iPhones verkocht in China, meldt onderzoeksbureau Counterpoint Research. Het Amerikaanse techconcern kende daarmee het slechtste kwartaal in China sinds 2020. Apple kampt met tegenwind door de felle concurrentie van onder meer het Chinese Huawei en met een verbod voor Chinese overheidsmedewerkers om iPhones mee te brengen naar het werk.

Het Amerikaanse bedrijf zakte in het afgelopen kwartaal naar de derde plaats op de Chinese markt en deelt die plek met de snelgroeiende rivaal Huawei. De Chinese smartphonemarkt als geheel groeide volgens Counterpoint met ongeveer 1,5 procent, onder aanvoering van de lokale fabrikanten Honor Device en Xiaomi.

Marktonderzoeker IDC meldde eerder deze maand al dat Apple in het eerste kwartaal wereldwijd ongeveer 10 procent minder smartphones aan de man heeft gebracht. De Zuid-Koreaanse concurrent Samsung heeft daardoor de koppositie in de smartphonemarkt weer ingenomen. De wereldwijde verkoop van smartphones steeg volgens IDC in het afgelopen kwartaal met bijna 8 procent naar dik 289 miljoen stuks. Samsung heeft een marktaandeel van bijna 21 procent en Apple volgt met ruim 17 procent. Xiaomi bezet met een marktaandeel van iets meer dan 14 procent de derde positie op de wereldwijde smartphonemarkt.