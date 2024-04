Fabrikanten bezuinigen op dure ingrediënten, zegt Consumentenbond

Fabrikanten van levensmiddelen bezuinigen op dure ingrediënten, stelt de Consumentenbond. Uit een onderzoek naar ruim zeshonderd producten in de supermarkt komt naar voren dat bij meer dan een kwart van de producten de samenstelling sinds 2019 is veranderd. Zo bevat slagroomijs minder slagroom en kippensoep minder kip. “De fabrikanten hangen al deze ‘verbeteringen’ niet aan de grote klok. Terwijl als ze maar een beetje meer van het hoofdingrediënt in een product stoppen, ze dit meestal wel luid verkondigen”, zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond.

Als reden voor de aanpassingen geven fabrikanten de gestegen grondstofprijzen. De Consumentenbond noemt de bezuinigingen van fabrikanten ‘beknibbelflatie’ omdat de prijs van de aangepaste levensmiddelen volgens de consumentenorganisatie vaak gelijk blijft of zelfs stijgt.