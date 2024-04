Meer winst voor verfbedrijf AkzoNobel op vrijwel vlakke omzet

Verfproducent AkzoNobel, bekend van merken als Sikkens en Flexa, heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een hogere winst behaald. Het bedrijf profiteerde van kostenbesparingen en lagere grondstofkosten. De omzet was vrijwel onveranderd in vergelijking met een jaar eerder.

De nettowinst kwam uit op 181 miljoen euro, tegen 94 miljoen euro in dezelfde periode een jaar geleden. De omzet lag iets lager op ruim 2,6 miljard euro. Volgens AkzoNobel nam het verkoopvolume bij verf en coatings licht toe. Maar door negatieve wisselkoerseffecten was er een beperkte daling van de totale omzet te zien.

Vorig jaar verhoogde het bedrijf de verkoopprijzen nog flink om de gestegen kosten voor onder meer grondstoffen te compenseren. Dat effect was nu veel minder.