Meer omzet defensiebedrijf Lockheed Martin door onrust in wereld

Het Amerikaanse defensieconcern Lockheed Martin zag de verkoop van straaljagers en raketinstallaties in de eerste drie maanden van het jaar toenemen, waardoor de omzet voor de periode uitkomt op ruim 17 miljard dollar (bijna 16 miljard euro). Dat is mede te danken aan de wereldwijde onrust, waardoor Lockheed een toegenomen vraag naar bijvoorbeeld F-35-straaljagers ziet.

De omzet nam dan ook vooral toe bij de vliegtuigtak van Lockheed, maar ook de tak die raketsystemen ontwikkelt zag een toename in de opbrengsten. In het eerste kwartaal van dit jaar leverde het bedrijf drie straaljagers, vier vrachtvliegtuigen en dertien helikopters aan overheden. De orderportefeuille staat in totaal op 159 miljard dollar (bijna 149 miljard euro).