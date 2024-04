GM bij winnaars op Wall Street na sterke resultaten

General Motors (GM) behoorde dinsdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De grote Amerikaanse autofabrikant boekte afgelopen kwartaal veel meer winst dan verwacht. Ook de omzet viel hoger uit dan kenners hadden verwacht. Dankzij de sterke verkopen van pick-ups en SUV’s op de thuismarkt schroefde GM zijn winstverwachting voor het hele jaar op. Het aandeel werd ruim 5 procent hoger gezet.

Beleggers wachten nog op de kwartaalresultaten van Tesla, die na de slotbel bekend worden gemaakt. De elektrische autofabrikant kampt met tegenvallende verkopen en verlaagde onlangs de prijzen om de verkopen aan te jagen. Analisten verwachten dat de omzet van Tesla in het afgelopen kwartaal voor het eerst in vier jaar is gedaald en de winst flink is afgenomen. Het aandeel Tesla, dat dit jaar al met ruim 40 procent is gezakt, klom 1,4 procent.

De algehele stemming op Wall Street was positief, na het herstel een dag eerder. Vorige week stonden de Amerikaanse aandelen nog flink onder druk door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten en de afnemende hoop op renteverlagingen in de VS. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 38.359 punten en de breder samengestelde S&P 500-index won 0,4 procent op 5033 punten. De Nasdaq ging 0,5 procent omhoog tot 15.533 punten. De S&P 500 en de Nasdaq wisten maandag al een zesdaagse verliesreeks te doorbreken.

PepsiCo verloor 2,5 procent. De frisdrank- en snackproducent, bekend van merken als Pepsi, 7Up, Lay’s en Quaker, boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht, mede dankzij prijsverhogingen. De winstverwachting voor het hele jaar viel wel iets tegen.

UPS won 1,8 procent. De pakketbezorger zag de omzet en winst in het eerste kwartaal minder sterk dalen dan gevreesd. Luchtvaartmaatschappij JetBlue Airways kelderde bijna 15 procent na een verlaging van de omzetverwachting voor het hele jaar. Defensieconcern Lockheed Martin klom 2,2 procent dankzij goed ontvangen resultaten.

Spotify maakte een koerssprong van ruim 13 procent. De muziekstreamingdienst zag het aantal gebruikers en betalende abonnees stijgen in het eerste kwartaal. Het bedrijf verwacht dat het aantal abonnees in het huidige kwartaal verder zal stijgen en hoopt dit jaar voor het eerst winstgevend te zijn.

De euro was 1,0685 dollar waard, tegen 1,0643 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 82,08 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent duurder, op 87,21 dollar per vat.