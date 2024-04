Mogelijk veel vluchtuitval door actie Franse luchtverkeersleiders

Franse luchtverkeersleiders gaan donderdag staken en willen ook rond Hemelvaartsdag, op 9, 10 en 11 mei, het werk neerleggen. Daardoor kunnen op die dagen veel vluchten uitvallen op de grote luchthavens van Parijs, wat ook gevolgen kan hebben voor Nederlandse reizigers die van die vliegvelden gebruikmaken.

De vakbonden hebben de acties aangekondigd omdat onderhandelingen over salarisverhogingen en andere arbeidsvoorwaarden zijn mislukt. De luchtverkeersleiding wil de eigen organisatie productiever maken, maar de bonden vinden dat de veranderingen gepaard moeten gaan met hogere salarissen.

Reizigers ondervinden donderdag waarschijnlijk veel overlast van de actie. Volgens de bonden gaan dan waarschijnlijk tot 75 procent van de vluchten niet door op Parijs Orly en tot 65 procent van de vluchten op Parijs Charles de Gaulle. Ook verwachten de bonden grote vertragingen voor de vluchten die nog wel worden uitgevoerd. De impact van de stakingen in mei is nog niet bekend.

De aankondiging heeft ook de zorgen doen toenemen over het risico van stakingen tijdens de Olympische Spelen in Parijs deze zomer. Dan worden in de Franse hoofdstad honderdduizenden extra bezoekers verwacht. Vakbonden zouden die drukte kunnen gebruiken door rond die tijd met stakingen te dreigen om stevige loonsverhogingen af te dwingen.