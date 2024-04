AkzoNobel voor de rechter in Australië om schade aardgasproject

AkzoNobel hangt een rechtszaak boven het hoofd in Australië, waarbij de verfproducent verantwoordelijk wordt gehouden voor schade aan de coating van onderdelen van een Australisch aardgasproject (lng). Dat heeft een woordvoerder van het Nederlandse concern bevestigd na berichtgeving door De Telegraaf.

Volgens lokale media kan de schade oplopen tot omgerekend 1,1 miljard euro. De zegsman kon dit niet bevestigen. De zaak draait om het zogeheten Ichthys Onshore LNG project. “AkzoNobel ontkent aansprakelijkheid en betwist de omvang van de vermeende schade”, aldus de woordvoerder.

Volgens hem dient de zaak in juni en wordt er niet eerder dan eind 2025 een uitspraak verwacht. AkzoNobel, bekend van merken als Sikkens en Flexa, maakte dinsdag melding van de rechtszaak in zijn kwartaalrapportage. Volgens de woordvoerder stond dit ook al in het jaarverslag van het concern.