Tesla wil goedkopere elektrische auto eerder op de markt brengen

Tesla wil sneller goedkopere elektrische auto’s op de markt brengen dan eerder gecommuniceerd. Het Amerikaanse concern van topman Elon Musk hoopt op deze manier zijn in het slop geraakte verkopen aan te jagen.

Tesla is nu van plan om nog voor medio volgend jaar te beginnen met de productie van een nieuwe elektrische wagen. Eerder had het bedrijf aan leveranciers laten weten dat het betaalbaardere model, waaraan wordt gewerkt onder de codenaam Redwood, in de tweede helft van volgend jaar in productie zou gaan.

Tesla kampt al langer met tegenvallende verkopen, mede door felle concurrentie in China. Daarom heeft Musk onlangs een ontslagronde aangekondigd waarbij meer dan 10 procent van de ruim 140.000 banen wereldwijd verdwijnt.

Tesla houdt voorlopig vast aan zijn groeiverwachtingen voor de korte termijn. “In 2024 kan de groei van ons voertuigvolume aanzienlijk lager zijn dan het groeipercentage van 2023, terwijl onze teams werken aan de lancering van de volgende generatie voertuigen en andere producten”, schrijft de onderneming in haar kwartaalbericht.