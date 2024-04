Beleggers zetten Spotify flink hoger op Wall Street

Muziekstreamingdienst Spotify was dinsdag een grote winnaar op Wall Street. Beleggers kregen een hele stroom aan bedrijfsresultaten te verwerken. Spotify sprong eruit met een sterk kwartaalbericht. Op de Amerikaanse beurzen was verder aandacht voor Tesla, dat na de slotbel met zijn financiële cijfers naar buiten komt.

Spotify werd zo’n 12 procent hoger gezet. De muziekstreamingdienst zag het aantal gebruikers en betalende abonnees stijgen in het eerste kwartaal. Het Zweedse bedrijf met beursnotering in New York verwacht dat het aantal abonnees in het huidige kwartaal verder zal stijgen en hoopt dit jaar voor het eerst winstgevend te zijn.

Tesla kampt al langer met tegenvallende verkopen, mede door felle concurrentie in China. Topman Elon Musk heeft daarom onlangs een ontslagronde aangekondigd waarbij meer dan 10 procent van de ruim 140.000 banen wereldwijd verdwijnt. Er komen steeds meer details naar buiten. Zo werd dinsdag bekend dat er bijna 2700 banen verloren gaan bij de fabriek in Austin, Texas. Het aandeel Tesla, dat dit jaar al met ruim 40 procent is gezakt, klom bijna 2 procent.

Net als maandag was de algehele stemming op Wall Street positief. De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent hoger op 38.503,69 punten en de breder samengestelde S&P 500-index won 1,2 procent op 5070,55 punten. Techgraadmeter Nasdaq ging 1,6 procent omhoog tot 15.696,64 punten.

Maar er waren ook bedrijven, waarvan de resultaten niet zo goed werden ontvangen. PepsiCo verloor bijna 3 procent. De frisdrank- en snackproducent, bekend van merken als Pepsi, 7Up, Lay’s en Quaker, boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht, mede dankzij prijsverhogingen. De winstverwachting voor het hele jaar viel echter iets tegen.

Luchtvaartmaatschappij JetBlue Airways kelderde daarnaast bijna 19 procent na een verlaging van de omzetverwachting voor het hele jaar.

General Motors (GM) behoorde wel tot de winnaars. De grote Amerikaanse autofabrikant boekte afgelopen kwartaal veel meer winst dan verwacht. Dankzij de sterke verkopen van pick-ups en SUV’s op de thuismarkt schroefde GM zijn winstverwachting voor het hele jaar op. Het aandeel werd ruim 4 procent hoger gezet.

UPS steeg verder dik 2 procent. De pakketbezorger zag de omzet en winst in het eerste kwartaal minder sterk dalen dan gevreesd.