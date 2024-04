Topman Randstad Nederland optimistisch over toekomst uitzendmarkt

Hoewel uitzendconcern Randstad de resultaten in de eerste drie maanden van dit jaar zag verslechteren, stelt topman Jeroen Tiel van de Nederlandse tak van Randstad dat de toekomst er beter uit gaat zien voor het bedrijf. Bedrijven zijn voorzichtiger met het aannemen van personeel door moeilijkere economische omstandigheden, ziet Tiel. “Er wordt een pas op de plaats gemaakt, maar op de lange termijn verwachten we dat er weer groei gaat ontstaan.”

Daarbij wijst Tiel erop dat Randstad meer doet dan alleen uitzenden. “We werken met alle mogelijke contractvormen, maar ik kan niet ontkennen dat er een afname in het aantal uitzendkrachten is. Uitzenden is zeker niet over, maar er is wel een verschuiving gaande.”