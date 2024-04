Economische bedrijvigheid eurozone neemt verder toe

De economische bedrijvigheid in de eurozone is in april verder toegenomen tot het hoogste niveau in elf maanden. Dat kwam vooral doordat de activiteit in de dienstensector sterker toenam dan in maart en de bedrijvigheid in Duitsland terugkeerde naar groei, meldt marktonderzoeker S&P Global.

De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, klom deze maand naar een stand van 51,4, van 50,3 een maand eerder. Economen hadden gerekend op een stand van 50,7. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. In maart liet de economische bedrijvigheid al voor het eerst in negen maanden weer een groei zien.

Duitsland, de grootste economie van de eurozone en de belangrijkste handelspartner van Nederland, liet voor het eerst sinds juni vorig jaar weer een groei zien van de bedrijvigheid. De groei werd gedreven door de dienstensector. De Duitse industrie bleef krimpen, maar wel in een langzamer tempo dan de maand ervoor.

De positieve cijfers duiden erop dat de eurozone in het tweede kwartaal waarschijnlijk met 0,3 procent zal groeien, wat overeenkomt met het groeitempo in het eerste kwartaal, zei hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. Ook volgens ING-econoom Bert Colijn schetsen de cijfers over het geheel genomen een redelijk optimistisch beeld voor de economie van de eurozone.

Na een lange periode van stagnatie die eind 2022 begon, lijkt het er volgens Colijn op dat de eurozone de weg naar herstel heeft ingeslagen. “Nu de werkloosheid nog steeds op een recordlaagte staat, de inflatie er tamelijk gunstig uitziet en renteverlagingen op komst zijn, zal de economie in de eurozone naar verwachting weer een stuk beter worden dan in de afgelopen jaren”, aldus de ING-econoom.