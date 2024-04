Beleggers positief over gestegen bierverkoop Heineken

De kwartaalcijfers van Heineken zijn woensdag goed ontvangen aan het Damrak. De bierbrouwer heeft in de eerste drie maanden van dit jaar meer bier verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is een opsteker, want vorig jaar daalden de biervolumes nog. Het aandeel Heineken werd bijna 2 procent hoger gezet. Topman Dolf van den Brink sprak van een “bemoedigende start van 2024”.

De grootste winnaar bij de hoofdfondsen op de Amsterdamse beurs was evenwel chiptoeleverancier ASMI. De onderneming zag het aantal nieuwe orders afgelopen kwartaal toenemen. Daarmee kwam een dalende trend ten einde. Beleggers beloonden dat met een plus van 11 procent.

Ook KPN opende de boeken. Het telecomconcern ging met een koerswinst van bijna 1 procent de handel uit. KPN heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer omzet geboekt. Bovendien heeft het concern zijn winstverwachting voor heel 2024 verhoogd als gevolg van de overname van branchegenoot Youfone.

De belangrijkste beursgraadmeters eindigden wel met verlies. Zo leverde op Beursplein 5 de AEX-index 0,1 procent in op 874,02 punten. In de lijst noteerde financieel concern ING (min 6 procent) ex dividend. Dat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de voorafgaande periode.

De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan de Amsterdamse beurs, verloor 0,9 procent tot 925,76 punten. In de MidKap zakte Allfunds 11 procent. Het Spaanse investeringsplatform ziet volgens persbureau Bloomberg af van de verkoop van het bedrijf. De biedingen die Allfunds heeft ontvangen zouden te laag zijn. Tankopslagbedrijf Vopak verloor bijna 1 procent na publicatie van de kwartaalcijfers.

Bij de kleinere bedrijven werd Vivoryon ruim 24 procent meer waard. De biotechnoloog, die in maart bijna al zijn beurswaarde zag verdampen na teleurstellende uitkomsten van een onderzoek naar een alzheimermedicijn, leed vorig jaar een nettoverlies van dik 28 miljoen euro. Het bedrijf stelt nog genoeg geld in kas te hebben tot het tweede kwartaal van 2025.

Verder zakten de beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt tot 0,3 procent. De euro was 1,0686 dollar waard, tegen 1,0699 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 82,87 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 88,03 dollar per vat.