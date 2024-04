Fouquet officieel topman ASML, twee beeldbepalers vertrekken

Chipmachinemaker ASML heeft een nieuwe topman, Christophe Fouquet. Het Veldhovense techbedrijf formaliseerde de benoeming van de Fransman als hoogste leidinggevende op de aandeelhoudersvergadering. Daarmee nam ASML ook afscheid van twee beeldbepalende leiders, Peter Wennink en technologisch topman Martin van den Brink. Onder hun leiding groeide ASML uit tot het waardevolste technologiebedrijf van Europa.

Fouquet werkt ruim vijftien jaar bij ASML en was eerder als vicepresident nauw betrokken bij de ontwikkeling van EUV-machines, de meest geavanceerde machines van ASML. “Ik heb meegemaakt hoe ASML cruciaal is geworden voor de hele halfgeleidersector”, zei hij bij zijn benoeming. Hij zei ook voort te bouwen op het beleid van de twee vertrekkende ASML-leiders.

Van den Brink, die in 1984 bij het nog jonge ASML kwam werken, joeg het onderzoek aan naar lithografiemachines die steeds kleinere schakeringen op halfgeleiders konden maken om ze zuiniger en krachtiger te maken. Het “uitdagen” van bestaande ideeën over wat mogelijk was werd onder hem een kernwaarde van het bedrijf, werd meermaals herhaald op de jaarvergadering. Daardoor groeide ASML uit tot monopolist op het gebied van de geavanceerdste machines voor de productie van chips. Aan het einde van zijn laatste aandeelhoudersvergadering noemde hij zijn decennia bij ASML geëmotioneerd “een achtbaan”.

Wennink begeleidde de beursgang van ASML in 1995 en werd later financieel directeur van het bedrijf. In 2013 werd hij bestuursvoorzitter. In de jaren die volgden groeide het bedrijf hard, als belangrijke schakel in het productieproces voor chips. Dat dwong de bestuurder ook om overheden “te informeren” over de gevolgen van exportrestricties die Nederland op aandringen van de Verenigde Staten oplegde aan ASML als onderdeel van een handelsconflict met China, memoreerde hij tijdens zijn laatste aandeelhoudersvergadering.

In zijn laatste maanden als topman was Wennink openlijk kritisch over de Nederlandse politiek, die te weinig oog zou hebben voor het vestigingsklimaat voor strategisch belangrijke techbedrijven. Bij zijn afscheid benadrukte hij vooral versteld te staan van de ontwikkeling van ASML en de chipsector als geheel. “In 1984 raakte ik als partner bij Deloitte betrokken bij ASML. Dertig jaar geleden had ik niet kunnen voorstellen dat ik deze slides zou laten zien”, zei hij over een serie infographics die de groei van de chipsector lieten zien.