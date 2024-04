Duits ondernemersvertrouwen op hoogste niveau in jaar tijd

Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in april gestegen naar het hoogste niveau in een jaar tijd, meldt het Duitse economische onderzoeksinstituut Ifo. Het ondernemersklimaat in de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland laat daarmee al drie maanden op rij een verbetering zien.

De vertrouwensbarometer van het Ifo-instituut, gebaseerd op een enquête onder 9000 Duitse bedrijven, steeg deze maand naar 89,4 punten, van 87,9 punten in maart. De toename viel iets hoger uit dan economen hadden verwacht. Het ondernemersklimaat steeg in alle onderzochte sectoren, waaronder de industrie, diensten, handel en bouw.

“Het sentiment bij bedrijven in Duitsland is verbeterd. Bedrijven zijn meer tevreden over hun huidige bedrijfsvoering. Ook hun verwachtingen zijn positiever. De economie stabiliseert, vooral dankzij de dienstverleners”, zei Ifo-president Clemens Fuest in een toelichting.

Een sterkere wereldeconomie en het vooruitzicht van renteverlagingen in de eurozone helpen Duitsland uit de malaise te komen die is ontstaan na de Russische aanval op Oekraïne. Zo kromp de Duitse economie vorig jaar nog met 0,3 procent, doordat bedrijven worstelden met de hoge energieprijzen, hoge rentetarieven en een zwakke vraag van belangrijke handelspartners. Mede dankzij verbeteringen in de industriële productie en de export lijkt Duitsland in de winter nu het dieptepunt van de economische teruggang te hebben gezien.

De Bundesbank verklaarde vorige week al dat de Duitse economie in het eerste kwartaal van 2024 naar verwachting weer licht is gegroeid, nadat de centrale bank eerder een krimp had voorspeld. Duitsland lijkt daarmee een recessie te ontlopen, na een krimp in het laatste kwartaal van 2023. Van een recessie is sprake bij twee kwartalen van economische krimp op rij.