Amsterdam op tweede plaats ranglijst populaire steden voor expats

Amsterdam neemt de tweede plaats in op de ranglijst van steden waar werknemers wereldwijd het liefst naartoe willen verhuizen. Dit meldt The Network, een wereldwijde alliantie van wervingswebsites, in samenwerking met adviesbureau Boston Consulting Group. De Nederlandse hoofdstad blijft alleen achter bij Londen, dat voor de derde keer op rij bovenaan de lijst staat.

Het onderzoek is gebaseerd op enquêtegegevens van ruim 150.000 respondenten uit 188 landen. Nederland als land blijkt minder in trek. Nederland is twee plaatsen gedaald op de landenranglijst en staat nu op de zestiende plaats van meest gewilde bestemmingen voor werknemers wereldwijd, met de Verenigde Staten, Australië en Canada als landen bovenaan de lijst.