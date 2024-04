Europees Parlement stemt in met ‘zorgplicht’ grote bedrijven

Het Europees Parlement heeft definitief ingestemd met nieuwe Europese regels voor bedrijven om misstanden bij hun buitenlandse toeleveranciers tegen te gaan. De eindstemming viel op dezelfde dag als de rampzalige brand in een kledingfabriek in Bangladesh elf jaar geleden, waardoor wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen weer hoog op de agenda kwam.

De wet legt grote bedrijven een voorzorgsplicht op. Nu laten ze soms bijvoorbeeld nog T-shirts maken door kinderen in Aziatische sweatshops. Of zeldzame grondstoffen voor mobieltjes delven in beroerde omstandigheden in Afrikaanse mijnen. Of chemicaliënfabrieken draaien die het milieu verwoesten. Bedrijven moeten voortaan voorkomen dat bedrijven eerder in de productieketen mensenrechten schenden en het milieu of klimaat schaden.

De ‘zorgplichtwet’, die onderweg door de EU-landen wel flink is afgezwakt, kreeg de steun van een ruime meerderheid van 374 Europarlementariërs. De EU-landen moeten nu nog definitief akkoord geven, maar dat zou een formaliteit moeten zijn.

De nieuwe regels zijn net op tijd aangenomen voor het parlement opbreekt voor de verkiezingen in juni. Het nieuwe parlement moet straks “strijden voor de snelle uitvoering van de wet”, zegt PvdA’er Lara Wolters, die namens het parlement onderhandelde.