Beloningsfunctie TikTok Lite voorlopig uitgezet na zorgen Brussel

ByteDance, het Chinese moederbedrijf van video-app TikTok, stopt voorlopig met het beloningsprogramma in zijn TikTok Lite-app, omdat daarover in Brussel zorgen zijn. Het Chinese internetbedrijf wil zo een dreigende ban van de Europese Commissie voor de functie voorkomen.

Eerder deze week stelde Brussel het socialemediabedrijf een ultimatum om de mogelijk verslavende werking van het in de EU alleen in Frankrijk en Spanje uitgebrachte TikTok Lite. De commissie dreigde ook met een boete en een mogelijk verbod op het beloningsprogramma in de app.

Dinsdag kwam TikTok daarom al met een document over de risico’s voor minderjarigen bij het gebruik van TikTok Lite. Dat was volgens het bedrijf binnen de door Brussel gestelde deadline. De onderneming had tot woensdag om zich te verdedigen over het beloningsprogramma. Komende tijd wil het bedrijf zich inspannen om de zorgen van Brussel weg te nemen.

Met het beloningsprogramma van TikTok Lite konden gebruikers punten verdienen, naarmate ze opdrachten vervulden. Dat zou verslavend kunnen werken, vreesde de Europese Commissie in een voorlopige conclusie. Verantwoordelijk Eurocommissaris Thierry Breton heeft kennisgenomen van de opschorting door ByteDance. Hij zei er meteen bij dat het onderzoek naar TikTok Lite wel verder zal gaan. “Onze kinderen zijn geen proefkonijnen voor sociale media”, voegde hij er ook aan toe.

TikTok ligt ook in de Verenigde Staten zwaar onder vuur. President Joe Biden heeft woensdag een wet ondertekend die leidt tot een mogelijk verbod van de populaire app in het land. TikTok heeft al laten weten die wet aan te vechten bij een Amerikaanse rechtbank.

In de wet staat onder meer dat ByteDance zijn Amerikaanse onderdelen moet verkopen. Als ByteDance dit niet doet, kan TikTok verboden worden in de VS. De wet moet voorkomen dat China de sociale media-app gebruikt voor propaganda en dat het land data van Amerikaanse gebruikers kan misbruiken.