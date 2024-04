Heineken zag bierverkoop begin dit jaar aantrekken

Heineken heeft in de eerste drie maanden van dit jaar meer bier verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt de bierbrouwer in zijn kwartaalresultaten. Ook de omzet steeg, vooral door prijsverhogingen. Topman Dolf van den Brink spreekt van een “bemoedigende start van 2024”. Vorig jaar daalden de verkoopvolumes nog.

De hoeveelheid verkocht bier nam met 4,7 procent op jaarbasis toe in het eerste kwartaal. Heineken verkocht ruim 55 miljoen hectoliter bier. Het grootste deel daarvan verkocht het bedrijf in Noord- en Zuid-Amerika, waar de verkoop met 5 procent toenam. Zowel in deze regio als in Europa meldt Heineken profiteerde onder meer van de vroege Pasen, op de laatste dag van maart. Hierdoor zijn de cijfers meegenomen in de resultaten van de bierbrouwer.

De premiummerken van Heineken, waar naast Heineken ook merken als Birra Moretti, Desperados en Tiger onder vallen, presteerden beter dan de totale bierportfolio. Daarvan stegen de verkoopvolumes namelijk met 7,3 procent. Van Heineken werd bijna 13 procent meer verkocht. Ook het alcoholvrije bier Heineken 0.0 deed het relatief goed: de verkoop hiervan steeg met ruim 10 procent, vooral in Brazilië, Vietnam en China.

De totale omzet van Heineken in de maanden januari, februari en maart bedroeg ruim 8,1 miljard euro, een stijging van 7,2 procent vergeleken met een jaar eerder. Het bedrijf meldt niet hoeveel van deze omzet als nettowinst is overgebleven.

Heineken merkt verder op dat de economische omstandigheden nog altijd “uitdagend en onzeker” zijn. Over de verwachtingen voor de rest van dit jaar lijkt het Nederlandse bedrijf dan ook terughoudend. “Ondanks de solide start van het jaar kunnen we de gerapporteerde omzetgroei niet extrapoleren naar de rest van het jaar”, aldus Heineken, dat vasthoudt aan zijn eerdere winstverwachting.