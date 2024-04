Meeste ondernemers vinden regeldruk EU te hoog, aldus onderzoek

De meeste ondernemers in Nederland vinden de regeldruk voor bedrijven in de Europese Unie te hoog. Het verminderen van die regeldruk is dan ook het belangrijkste thema voor ondernemers bij de aankomende verkiezingen voor het Europees Parlement. Dat melden VNO-NCW en MKB-Nederland op basis van een enquête onder ruim 1600 ondernemers.

Volgens dat onderzoek vinden acht op de tien ondernemers de regeldruk te hoog en vindt de helft dat de EU zich de komende vijf jaar moet inzetten om die druk te verminderen. Die verlichting van de regeldruk is “het hete hangijzer” voor ondernemers, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Verder zegt bijna de helft (49 procent) dat er meer gezamenlijk EU-beleid nodig is rond klimaat en energie. Ook vindt 45 procent dat meer werk moet worden gemaakt van een gezamenlijk defensiebeleid. Europa zou in het geopolitieke spel meer eenheid moeten vormen tegen andere grootmachten in de wereld, volgens ondernemers.

De Europese verkiezingen zijn in Nederland op 6 juni. Uit de enquête blijkt dat 83 procent van de ondernemers van plan is te stemmen, al weet ruim 36 procent nog niet zeker op welke partij. VNO-NCW en MKB-Nederland starten begin mei een campagne om het belang van de EU voor Nederland te benadrukken.